El diente de león utilizado en caso de arenillas en los riñones

Por fortuna no siempre se llegan a formar cálculos del suficiente tamaño en los riñones como para que den origen a un cólico renal pues es el tamaño de esas piedras el que determina que se inicie, o no, ese proceso de espasmos musculares tan doloroso cuando el cálculo comienza su peregrinar hacia el exterior del cuerpo.

En ocasiones lo que se forma es un número mayor de pequeños cálculos a modo de arenilla que si bien inicialmente puede expulsarse con facilidad no habría que darle la oportunidad de que sigan cristalizando minerales y se formen arenillas de mayor tamaño que terminen siendo cálculos que causen los cólicos nefríticos.

¿Qué remedios deben de poner en práctica las personas que tienden a formar arenillas en sus riñones?

En primer lugar deberían de consultar a un médico que seguramente realizarán un análisis de esas arenillas para saber de qué están formadas. Puede que sean acumulaciones pequeñas de oxalato cálcico, de ácido úrico,… y en cualquier caso atendiendo a su composición el médico le recomendará, posiblemente, algunas variaciones en su dieta.

También es posible que le recomiendo llevar una vida menos sedentaria, supuesto de que ese sea su caso, y además con total seguridad le aconsejará que beba diariamente en torno a dos litros de agua, además de que evite realizar deportes donde pierda muchos líquidos a través del sudor sin reponerlos convenientemente.

¿Serán suficientes la anteriores medidas para evitar la formación de arenillas?

Tal vez en algunos casos si pero posiblemente no en todos. Tal vez por razones propias de su organismo la tendencia a formar arenillas en los riñones sea más acentuada, o puede que el motivo por el cual se forman quede oculto, desconocido. En estos casos puede ser recomendable recurrir a las hojas del diente de león que tienen efecto diurético salurético. Debe de ser su médico quien decida con qué frecuencia debería de tomar infusiones de diente de león y si sería suficiente recurrir a esta hierba para obtener el efecto deseado. Seguramente con un seguimiento de su padecimiento y realizando análisis de su orina se conocerá a lo largo de las semanas, o meses siguientes, si gracias al diente de león es posible poner fin a la formación de arenillas.

La Cooperativa Científica Europea de Fitoterapia (ESCOP) recomienda que en caso de tomar infusiones de diente de león la dosis diaria no sea superior a 10 gr (7 grs sería el término medio), tomada tres veces al día.

Contraindicaciones del diente de león

No es aconsejable tomar diente de león, ya sean las hojas o la raíz, cuando se padece obstrucción de las vías biliares, infección de vesícula, oclusión intestinal o íleo obstructivo.

