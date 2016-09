Qué hacer en caso de vómitos o náuseas

En primer lugar vamos a suponer que las náuseas no van a estar ocasionadas por un trastorno grave. Esto no se puede saber de manera inmediata pero por lo general la necesidad de vomitar puede estar causada por un empacho o por haber ingerido alimentos en malas condiciones. Ese vómito es beneficioso para nuestro cuerpo puesto que libera al estómago de una digestión que se le ha complicado.

Sin embargo si el vómito aparece de manera frecuente después de las comidas puede estar apuntando a que la mucosa gástrica se encuentra dañada y tal vez sea una úlcera gástrica la que no soporta la presencia de comida que intenta digerirse con los ácidos liberados en el estómago. Las ganas de vomitar también pueden aparecer por la sensación de vértigo y por ataques de tos.

Por lo tanto dejando fuera casos graves no hay razón para reprimir las ganas de vomitar o para intentar suprimir el vómito con medicamentos. Al vomitar nos liberamos de manera instantanea del alimento con el que nuestro estómago estaba teniendo problemas y por lo tanto la sensación de alivio es inmediata.

Aunque tras el vómito pueda tener ganas de comer es mejor que deje pasar unas horas sin ingerir alimentos para que su estómago se tranquilice y como ayuda puede tomar alguna infusión de manzanilla.

Los primeros alimentos durante ese día deberían de ser de fácil digestión como por ejemplo yogur, fruta o algún caldo. Procure no tomar fritos y evite también el alcohol y el tabaco.

