Remedios en caso de insomnio y ansiedad

En un artículo anterior mencionábamos que un buen remedio en casos de insomnio originado por la ansiedad era tomar valeriana y que también se suele comercializar en mezclas de plantas que incluyen melisa, pasionaria, tila, hierbaluisa, etc.

Su médico le podrá aconsejar algún producto comercial que esté indicado en su caso sin embargo lo que usted puede hacer para favorecer el sueño y ganarle terreno al insomnio es mucho más pues en su mano está incluir en su modo de vida los factores que mejoran la calidad del sueño y desechar los que perturban el descanso nocturno.

Veamos por lo tanto qué puede ayudarle para recobrar esas deseadas 8 horas de sueño:

Nunca cene después de las 9 de la noche y en ningún caso incorpore en la cena comidas de difícil digestión. Es preferible que su estómago le recuerde poco antes de irse a la cama que no comió demasiado a que sienta molestias por una mala digestión que terminará perturbando el sueño.

Al margen de estos consejos debe de tener siempre presente que si usted ha comenzado a padecer insomnio debería de consultar a su médico si se está prolongando durante varias semanas y no hay una causa emocional que claramente lo esté causando.

Puede que en ocasiones un acontecimiento traumático perturbe durante un tiempo el sueño pero esto es normal así que sólo habrá que esperar a que esa vivencia sea asimilada y superada para recobrar de nuevo el sueño reparador.

Sin embargo en situaciones en las que se está viviendo con angustia, ansiedad, estrés,… y los orígenes de esas alteraciones no quedan claros y por lo tanto no se puede realizar un abordaje fácil para su curación, debería de recurri a su médico. Lo mismo se puede decir cuando el insomnio está asociado a cualquier enfermedad o se presenta de forma brusca y sin una causa clara.

En cualquier caso no olvide que si mejora su ansiedad también verá reducido el insomnio, y que su insomnio comienza a desaparecer su ansiedad también comenzará a mitigarse. Por lo tanto es fundamental un abordaje conjunto de ambos padecimientos para lograr una rápida curación.

No tenga miedo ante la vida, no le tema ni al insomnio ni a la ansiedad. Usted implíquese a fondo en conseguir que su vida transcurra por el mejor camino posible y verá que esa ayuda será inestimable para que tanto el insomnio como la ansiedad comiencen a desaparecer.

